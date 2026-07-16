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2026-07-16 | 02:17
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القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: سنستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية
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