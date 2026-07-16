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عربي و دولي

أول تعليق إيراني على إعلان ترامب الإفراج عن مواطنة أميركية

2026-07-16 | 14:56
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أول تعليق إيراني على إعلان ترامب الإفراج عن مواطنة أميركية
أول تعليق إيراني على إعلان ترامب الإفراج عن مواطنة أميركية

في أول تعليق على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أميركية، نقلت وكالة "فارس" عن السلطة القضائية الإيرانية تأكيدها أنه لم يتم إطلاق سراح أو تبادل أي سجين أميركي من السجون الإيرانية.

وكان ترامب قد كتب عبر منصة "تروث سوشال": "سمحت إيران لمواطنة أميركية، كانت قد احتُجزت ظلماً في كانون الأول/ديسمبر 2024 خلال رئاسة جو بايدن، بمغادرة البلاد. وهي الآن خارج إيران بأمان وفي حالة جيدة. وتُقدّر الولايات المتحدة هذه البادرة التي وصفتها بحسن النية من جانب إيران."

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