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عربي و دولي

القناة 13 الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

2026-07-17 | 13:11
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القناة 13 الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
القناة 13 الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
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القناة 13 الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

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