عراقجي: سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس

قال : "3 قرويين استشهدوا أثناء عبورهم جسر خمير"،

مؤكدًا فيمنشر على منصة "أكس" أنهم "كانوا أبرياء تمامًا، ولن نسمح أبدًا بأن تذهب دماؤهم سدى".



وأضاف: " وطننا، من جنوبها إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها. سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى ".