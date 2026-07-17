الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف بمسيرات منشآت ومعسكرات تابعة للجيش الكويتي

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني أسفر عن إصابة عدد من منتسبي قوتنا البرية أثناء تنفيذهم مهامهم وحالتهم مستقرة كما إستهدف منشآت حيوية ومدنية من بينها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه