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عربي و دولي

الجيش اللبناني ينتشر في أول منطقة تجريبية.. وإسرائيل تستعد لتسليم الثانية (يديعوت احرنوت)

2026-07-17 | 16:17
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الجيش اللبناني ينتشر في أول منطقة تجريبية.. وإسرائيل تستعد لتسليم الثانية (يديعوت احرنوت)
الجيش اللبناني ينتشر في أول منطقة تجريبية.. وإسرائيل تستعد لتسليم الثانية (يديعوت احرنوت)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "قوات الجيش اللبناني انتشرت بالقرب من قريتَي فرون والغندورية في جنوب لبنان، فيما تستعد إسرائيل لتسليم منطقة ثانية، وسط بحث إمكان إسناد دور إلى إيطاليا في مراقبة عملية نزع السلاح".

وبحسب الصحيفة، "بدأ تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال الحزام الأمني الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي، بالقرب من قريتَي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يكن متمركز سابقاً في المنطقة الأولى، فيما يستعد حالياً لتسليم منطقة تجريبية ثانية تنتشر فيها قواته في الوقت الراهن".

وقالت "يديعوت احرنوت" انه "من المتوقع صدور إعلان رسمي عن إطلاق البرنامج التجريبي يوم الأحد، قبيل زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن".
 
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