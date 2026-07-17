الجيش اللبناني ينتشر في أول منطقة تجريبية.. وإسرائيل تستعد لتسليم الثانية (يديعوت احرنوت)

وبحسب الصحيفة، "بدأ تنفيذ الاتفاق الإطاري بين ولبنان، مع انتشار في أول منطقة تجريبية تقع شمال الحزام الأمني الذي أنشأه الجيش ، بالقرب من قريتَي فرون والغندورية في قضاء بجنوب ".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يكن متمركز سابقاً في المنطقة الأولى، فيما يستعد حالياً لتسليم منطقة تجريبية ثانية تنتشر فيها قواته في الوقت الراهن".وقالت "يديعوت احرنوت" انه "من المتوقع صدور إعلان رسمي عن إطلاق البرنامج التجريبي ، قبيل زيارة الرئيس اللبناني إلى ".