تطورات مقلقة قبل النهائي..تأجيل مواجهة الأرجنتين وإسبانيا؟

يتمثل في تدهور جودة الهواء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، نتيجة الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا.

ووصل الدخان إلى مناطق من شمال شرق ، ما أثار مخاوف صحية قبل المباراة النهائية المقررة الأحد 19 تموز على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

ووفقًا لموقع Idman.biz، لا تزال احتمالات تأجيل المباراة منخفضة في الوقت الراهن، إلا أن الدولي (فيفا) قد يدرس اتخاذ إجراءات إذا بلغت مستويات تلوث الهواء حدًا يشكل خطرًا على صحة اللاعبين والحكام والجماهير. وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تعديل موعد النهائي.

ولا تُعد هذه المخاوف نظرية، إذ سبق أن أُجّلت مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم بين Chicago Fire وVancouver Whitecaps بسبب تدهور جودة الهواء في مدينة شيكاغو إلى مستويات اعتُبرت غير آمنة لإقامة مباراة بحضور جماهيري.

كما أثرت موجة الدخان خلال الأيام الماضية في عدد من المدن الأميركية والكندية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون أمراضًا تنفسية أو قلبية، إضافة إلى الأطفال وكبار السن.

ويُقام النهائي في ملعب مفتوح، ما يجعل جودة الهواء وسرعة الرياح ومستوى الرؤية من العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الظروف المحيطة بإقامة المباراة.

في المقابل، تشير أحدث التوقعات الجوية إلى أن جبهة باردة مصحوبة بأمطار متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تسهم في تحسين جودة الهواء قبل موعد انطلاق المباراة، وهو ما قد يقلل من احتمالات أي تغيير في جدول النهائي.

وفي ظل غياب أي قرار رسمي حتى الآن، تواصل الجهات المعنية مراقبة تطورات الأحوال الجوية ومستويات تلوث الهواء، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأرجنتين، حاملة لقب ، بإسبانيا، بطلة .