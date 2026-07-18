بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال

ضرب زلزال بقوة خمس درجات صباح اليوم عددا من محافظات جنوب شرق تركيا، على ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية في بيان، لكنه لم يتسبب بأضرار أو خسائر بشرية، وفق وكالة "فرانس برس".



