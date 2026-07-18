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عربي و دولي

بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال

2026-07-18 | 02:30
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بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال
بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال

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بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال

عربي و دولي

كأس العالم 2026

إسبانيا

الأرجنتين

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ليونيل ميسي

لامين يامال

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أول تعليق من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال

تحدث ميسي عن إحدى أكثر الصور تداولاً في الفترة الأخيرة والتي تجمعه بالنجم لامين يامال عندما كان الأخير رضيعاً، وذلك قبل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، الذي سيقام، مساء الأحد.

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