بالفيديو - أول تعليق لميسي على صورته الشهيرة مع يامال

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
دخل عامل جديد إلى حسابات نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
ضرب زلزال بقوة خمس درجات صباح اليوم عددا من محافظات جنوب شرق تركيا، على ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية في بيان، لكنه لم يتسبب بأضرار أو خسائر بشرية، وفق وكالة "فرانس برس".
تحدث ميسي عن إحدى أكثر الصور تداولاً في الفترة الأخيرة والتي تجمعه بالنجم لامين يامال عندما كان الأخير رضيعاً، وذلك قبل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، الذي سيقام، مساء الأحد.