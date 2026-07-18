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عربي و دولي

خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة

2026-07-18 | 12:52
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خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة
خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة

اعتبرالمرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أن نقض مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أثبت مجددًا أن "توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية"، معتبرًا أن واشنطن كرّرت خرق التزاماتها، وأن الشعب الإيراني سيحتفظ بما وصفه بـ"دروس لا تُنسى" للولايات المتحدة.

وقال خامنئي، في بيان، إن إخلال واشنطن المتكرر بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة كشف مرة أخرى أن "توقيع رئيس الولايات المتحدة عديم القيمة وغير موثوق"، مضيفًا أن "التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي".

وأضاف: "الشيطان الأكبر كشف وجهه الحقيقي بلا قناع"، معتبرًا أن ما جرى يشكل دليلًا جديدًا على "كذب الولايات المتحدة وعدم أهليتها للثقة".

وتوجّه خامنئي إلى الشعب الإيراني بالقول إن الولايات المتحدة "تسعى إلى إشعال الحروب وتحمل تكاليف أفدح ومزيد من الخزي"، مضيفًا أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" يمتلكان "دروسًا لا تُنسى" للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ"بطولات مجاهدي الإسلام وشهامة أبناء المنطقة الجنوبية" خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس.
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قرقاش: التعاون الخليجي ضرورة ملحة
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12:59

قرقاش: التعاون الخليجي ضرورة ملحة

أكّد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أنّ مجلس التعاون الخليجي أُسّس لتعزيز أمن الدول الأعضاء واستقرارها، مشددًا على أنّ الارتقاء بالتعاون الجماعي بين دول المجلس بات ضرورةً مُلحّة في ظلّ التحديات الراهنة.

وأوضح قرقاش، في تصريح، أنّ الأداء الحالي للمجلس، مهما بدا متواضعًا، يجب أن يشكّل حافزًا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته في حماية الأمن الخليجي المشترك، لا أن يكرّس القبول بالأمر الواقع، داعيًا إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.

12:59

قرقاش: التعاون الخليجي ضرورة ملحة

أكّد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أنّ مجلس التعاون الخليجي أُسّس لتعزيز أمن الدول الأعضاء واستقرارها، مشددًا على أنّ الارتقاء بالتعاون الجماعي بين دول المجلس بات ضرورةً مُلحّة في ظلّ التحديات الراهنة.

وأوضح قرقاش، في تصريح، أنّ الأداء الحالي للمجلس، مهما بدا متواضعًا، يجب أن يشكّل حافزًا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته في حماية الأمن الخليجي المشترك، لا أن يكرّس القبول بالأمر الواقع، داعيًا إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.

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