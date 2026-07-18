خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة

اعتبرالمرشد الأعلى ، مجتبى ، أن نقض مذكرة التفاهم مع أثبت مجددًا أن "توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية"، معتبرًا أن كرّرت خرق التزاماتها، وأن الشعب الإيراني سيحتفظ بما وصفه بـ"دروس لا تُنسى" للولايات المتحدة.



وقال ، في بيان، إن إخلال المتكرر بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي والولايات المتحدة كشف مرة أخرى أن "توقيع رئيس عديم القيمة وغير موثوق"، مضيفًا أن "التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي".



وأضاف: "الشيطان الأكبر كشف وجهه الحقيقي بلا قناع"، معتبرًا أن ما جرى يشكل دليلًا جديدًا على "كذب الولايات المتحدة وعدم أهليتها للثقة".



وتوجّه خامنئي إلى الشعب بالقول إن الولايات المتحدة "تسعى إلى إشعال الحروب وتحمل تكاليف أفدح ومزيد من الخزي"، مضيفًا أن الشعب الإيراني و"جبهة " يمتلكان "دروسًا لا تُنسى" للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ"بطولات مجاهدي وشهامة أبناء " خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس.