خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة

وقال خامنئي
، في بيان، إن إخلال واشنطن
المتكرر بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران
والولايات المتحدة كشف مرة أخرى أن "توقيع رئيس الولايات المتحدة
عديم القيمة وغير موثوق"، مضيفًا أن "التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي".
وأضاف: "الشيطان الأكبر كشف وجهه الحقيقي بلا قناع"، معتبرًا أن ما جرى يشكل دليلًا جديدًا على "كذب الولايات المتحدة وعدم أهليتها للثقة".
وتوجّه خامنئي إلى الشعب الإيراني
بالقول إن الولايات المتحدة "تسعى إلى إشعال الحروب وتحمل تكاليف أفدح ومزيد من الخزي"، مضيفًا أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة
" يمتلكان "دروسًا لا تُنسى" للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ"بطولات مجاهدي الإسلام
وشهامة أبناء المنطقة الجنوبية
" خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس.