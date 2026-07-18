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القيادة المركزية الأميركية: مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية أمس
2026-07-18 | 13:30
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القيادة المركزية الأميركية: مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية أمس
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