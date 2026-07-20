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الرئيس الإيراني: نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية
2026-07-20 | 07:00
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الرئيس الإيراني: نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية
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