أميركا تستعد لـ "حرب أوسع"!

كشف تقرير لصحيفة " بوست"، أن " وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية ، مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف الأميركية منذ استئناف القتال قبل أسبوع، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، طلب عدم هويته، قوله إن " تستعد لحرب أوسع"، مشيراً إلى أن الأميركية (البنتاغون) تعزز انتشار الطائرات العسكرية في المنطقة تحسباً لتصعيد إضافي".



وحذّر من أن "مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي بدأت تتراجع، إلى جانب وجود قيود على إرسال مزيد من والطائرات بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية".



وأضاف: "لا نملك ما يكفي لمواصلة العمليات بأمان، ولا أعتقد أن يدرك حجم ذلك".



ونقلت "واشنطن بوست" عن مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل أيزنشتات، قوله إن "أي انتشار لقوات أميركية داخل الأراضي سيضعها في مرمى والطائرات المسيّرة الإيرانية."