أميركا تستعد لـ "حرب أوسع"!

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن
هويته، قوله إن "واشنطن
تستعد لحرب أوسع"، مشيراً إلى أن وزارة الحرب
الأميركية (البنتاغون) تعزز انتشار الطائرات العسكرية في المنطقة تحسباً لتصعيد إضافي".
وحذّر من أن "مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي بدأت تتراجع، إلى جانب وجود قيود على إرسال مزيد من القوات
والطائرات بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية".
وأضاف: "لا نملك ما يكفي لمواصلة العمليات بأمان، ولا أعتقد أن البيت الأبيض
يدرك حجم ذلك".
ونقلت "واشنطن بوست" عن مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل أيزنشتات، قوله إن "أي انتشار لقوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية
سيضعها في مرمى الصواريخ
والطائرات المسيّرة الإيرانية."