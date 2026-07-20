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الخارجية الأميركية: هذا الإنجاز يُعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان
2026-07-20 | 09:03
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الخارجية الأميركية: هذا الإنجاز يُعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان
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