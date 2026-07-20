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عربي و دولي

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار

2026-07-20 | 09:04
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار

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