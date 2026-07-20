أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
16:08
"المنطقة الآمنة".. خطوة إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان
13:08
ماذا يحصل في غرفة أخبار الجديد؟
12:38
3 عناوين يحملها عون لـ ترامب.. وإسرائيل تبيع لبنان "من كيسه"!
12:17
عن اعتقال نتنياهو.. ترامب يرد: "هناك من يستحق ذلك"!
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: بدأت اليوم بجنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأميركي والجيش اللبناني
2026-07-20 | 15:50
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: بدأت اليوم بجنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأميركي والجيش اللبناني
مقالات ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: اتفق الجانبان على إنشاء "مناطق تجريبية" يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي من منطقة في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني تحت إشراف أميركي
وزير الدفاع الإسرائيلي: الاتفاق مع لبنان يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح
الجيش الإسرائيلي: بدأت اليوم بجنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأميركي والجيش اللبناني
محليات
عربي و دولي
الإسرائيلي:
اليوم
بجنوب
لبنان
تجربة
إنشاء
مساحة
بالتعاون
الجانب
الأميركي
والجيش
اللبناني
العودة الى الأعلى
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"
الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:50
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
15:50
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
14:15
مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيؤمن المناطق التجريبية ويطهرها من السلاح
14:15
مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيؤمن المناطق التجريبية ويطهرها من السلاح
14:09
مسؤول أميركي: المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها
14:09
مسؤول أميركي: المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها
يحدث الآن
محليات
16:08
"المنطقة الآمنة".. خطوة إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان
محليات
16:04
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة حي المشاع في بلدة المنصوري قضاء صور
عربي و دولي
15:50
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
15:50
مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيؤمن المناطق التجريبية ويطهرها من السلاح
14:15
مسؤول أميركي: المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها
14:09
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
13:41
الخارجية القطرية: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية
13:41
في كل مرة تقتل جندياً أميركياً.. ترامب يهدد ايران!
13:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-23
تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها
2026-07-15
"حزب الله" يلتزم الصمت.. ولا لقاء بين عون - نتنياهو!
2026-07-19
عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)
2026-05-03
نزار أبو حجر: كاد النظام السابق أن يورطني بتهمة الإرهاب وتوقعت وفاة هدى الشعراوي
14:09
مسؤول أميركي: المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها
2026-06-15
وعكة صحية مفاجئة تُدخل مي العيدان إلى المستشفى
بالفيديو
بالفيديو
13:39
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2026
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
2026-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2026
2026-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026
2026-07-18
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
2026-07-17
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
محليات
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
عربي و دولي
13:41
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
عربي و دولي
13:41
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026