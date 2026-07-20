أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق

2026-07-20 | 15:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق

محليات

عربي و دولي

الإسرائيلي:

الجيش

الإسرائيلي

والجيش

الأميركي

والجيش

اللبناني

وتخطط

لتنفيذ

الاتفاق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"
الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: بدأت اليوم بجنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأميركي والجيش اللبناني
15:50
مسؤول أميركي: الجيش اللبناني سيؤمن المناطق التجريبية ويطهرها من السلاح
14:15
مسؤول أميركي: المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها
14:09
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
13:41
الخارجية القطرية: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية
13:41
في كل مرة تقتل جندياً أميركياً.. ترامب يهدد ايران!
13:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026