عون في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب؟ (اللواء)

أعلنت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة "اللواء" ان اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الأميركي سيكتسب أهمية من حيث الشكل والمضمون وسيخرج بتوضيحات من الرئيس ترامب الذي سيتحدث عن المزدهر والدولة بعيدا عن موضوع السلاح غير الشرعي، فيما سيطلب منه الضغط كي تنسحب اسرائيل.

وقالت إن الملفات متعددة بدءًا بالعلاقات بين البلدين مرورا بإتفاق الإطار وصولا الى تقديم مساعدات الى ، وليس مستبعدا أن يعلن الرئيس الأميركي عن بعض الأمور التي تتطلب متابعة أميركية، مشيرة الى ان الرئيس اللبناني سيشكر الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية على دعم .



وأوضحت أن هذا اللقاء يفترض أن ينعكس إيجاباً على واقع ملفات لبنان الأساسية.



وعشية القمة مع الرئيس ترامب التي تعقد عند السادسة من مساء ، عقد اجتماعًا مع ممثلين عن مراكز الأبحاث الاميركية الكبرى في السفارة في واشنطن.



وافيد انه من المفترض ان يلتقي عون في الكونغرس رئيس الأميركي مايك جونسون.



ووفق مصادر دبلوماسية، فإن ملفات الرئيس عون ستركز على: المطالبة بالانسحاب الاسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، واعادة اعمار المناطق المتضررة.