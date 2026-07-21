عون في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب؟ (اللواء)

وقالت إن الملفات متعددة بدءًا بالعلاقات بين البلدين مرورا بإتفاق الإطار وصولا الى تقديم مساعدات الى الجيش اللبناني
، وليس مستبعدا أن يعلن الرئيس الأميركي عن بعض الأمور التي تتطلب متابعة أميركية، مشيرة الى ان الرئيس اللبناني سيشكر الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية على دعم لبنان
.
وأوضحت أن هذا اللقاء يفترض أن ينعكس إيجاباً على واقع ملفات لبنان الأساسية.
وعشية القمة مع الرئيس ترامب التي تعقد عند السادسة من مساء اليوم
، عقد الرئيس عون
اجتماعًا مع ممثلين عن مراكز الأبحاث الاميركية الكبرى في السفارة اللبنانية
في واشنطن.
وافيد انه من المفترض ان يلتقي عون في الكونغرس رئيس مجلس النواب
الأميركي مايك جونسون.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن ملفات الرئيس عون ستركز على: المطالبة بالانسحاب الاسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، واعادة اعمار المناطق المتضررة.