"أمرك سيدي".. أول ردّ على قرار ترامب الخاص بلبنان

ورد دافي على ترامب بتعليق مقتضب جاء فيه: "أمرك، سيدي الرئيس"، في إشارة إلى المضي بتنفيذ التوجيه الرئاسي.
وكان ترامب قد أعلن، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون في البيت الأبيض، أنه وجّه إدارته إلى السماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، معتبراً أن هذه الخطوة ستُسهّل على الأميركيين زيارة لبنان، ومعرباً عن أمله في أن تعتمد دول أخرى إجراءات مماثلة.
أفاد موقع "أكسيوس" أن "البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على تروث سوشال: "اعتباراً من الآن فصاعداً، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواءً كان ذلك بصاروخ أو صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة واحدة، بما في ذلك تلك الموجودة بجوار أو داخل العاصمة طهران".