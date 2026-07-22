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عربي و دولي

"أمرك سيدي".. أول ردّ على قرار ترامب الخاص بلبنان

2026-07-22 | 07:26
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&quot;أمرك سيدي&quot;.. أول ردّ على قرار ترامب الخاص بلبنان
"أمرك سيدي".. أول ردّ على قرار ترامب الخاص بلبنان

أكّد وزير النقل الأميركي شون دافي استجابته لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان.

ورد دافي على ترامب بتعليق مقتضب جاء فيه: "أمرك، سيدي الرئيس"، في إشارة إلى المضي بتنفيذ التوجيه الرئاسي.

وكان ترامب قد أعلن، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون في البيت الأبيض، أنه وجّه إدارته إلى السماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، معتبراً أن هذه الخطوة ستُسهّل على الأميركيين زيارة لبنان، ومعرباً عن أمله في أن تعتمد دول أخرى إجراءات مماثلة.

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