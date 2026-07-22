"أمرك سيدي".. أول ردّ على قرار ترامب الخاص بلبنان

ورد دافي على بتعليق مقتضب جاء فيه: "أمرك، سيدي الرئيس"، في إشارة إلى المضي بتنفيذ التوجيه الرئاسي.

وكان ترامب قد أعلن، عقب لقائه الرئيس في ، أنه وجّه إدارته إلى السماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى ، معتبراً أن هذه الخطوة ستُسهّل على ، ومعرباً عن أمله في أن تعتمد دول أخرى إجراءات مماثلة.



