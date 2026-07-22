"أكسيوس": البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

أفاد موقع "أكسيوس" أن "البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على تروث سوشال: "اعتباراً من الآن فصاعداً، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواءً كان ذلك بصاروخ أو صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة واحدة، بما في ذلك تلك الموجودة بجوار أو داخل العاصمة طهران".
برعاية وحضور وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، وبمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وقّع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي ورئيس مجلس إدارة ميناء مرسيليا فوس هرفي مرتل، في مدينة مرسيليا يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 تموز، مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة التجارية والفنية بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي لمرفأ بيروت في حوض البحر الأبيض المتوسط.