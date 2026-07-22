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عربي و دولي

"أكسيوس": البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

2026-07-22 | 10:02
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"أكسيوس": البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
"أكسيوس": البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
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"أكسيوس": البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

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بحضور رسامني.. توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس

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