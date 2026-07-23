معاريف: رئيس بلدية رامات غان يوجّه بفتح ملاجئ المدينة كما فُتحت الملاجئ أيضًا في إيلات وكرميئيل مع تزايد خطر إطلاق الصواريخ من إيران نهاية الأسبوع