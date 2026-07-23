ترامب: الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية

‏ترامب: الاتفاق النووي الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية سيحصل على الموافقة لكنه يظل مشروطًا بالكامل بانضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"