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عربي و دولي

ترامب: الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية

2026-07-23 | 07:46
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ترامب: الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية
ترامب: الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية
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ترامب: الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية

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‏ترامب: الاتفاق النووي الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والسعودية سيحصل على الموافقة لكنه يظل مشروطًا بالكامل بانضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"
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