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عربي و دولي

الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم

2026-07-23 | 12:10
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الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم
الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم
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الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم

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