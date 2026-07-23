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الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم
2026-07-23 | 12:10
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الجيش الكويتي: استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم
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