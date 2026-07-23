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الخارجية الباكستانية: أي تهديد لأية سفينة تحمل العلم الباكستاني تهديد لأمننا القومي ونحتفظ بحقنا في الرد
2026-07-23 | 02:06
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الخارجية الباكستانية: أي تهديد لأية سفينة تحمل العلم الباكستاني تهديد لأمننا القومي ونحتفظ بحقنا في الرد
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