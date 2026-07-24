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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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عربي و دولي

بعد الظلام.. التيار الكهربائي يعود تدريجيًّا

2026-07-24 | 06:49
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بعد الظلام.. التيار الكهربائي يعود تدريجيًّا
بعد الظلام.. التيار الكهربائي يعود تدريجيًّا

غرقت جورجيا بأكملها تقريبا في ظلام دامس ليلا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولا تزال الأسباب الدقيقة للانقطاع مجهولة.

توقفت إشارات المرور وأعمدة الإنارة عن العمل في الشوارع الرئيسية في تبليسي، كما أثر الانقطاع على إمدادات المياه في المناطق. وتوقفت محطات الضخ تلقائيا، ما أدى إلى نقص في إمدادات المياه في العاصمة ومدينة روستافي.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لانقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق مجهولة حتى الآن.

وأعلنت هيئة الكهرباء الحكومية الجورجية صباحا أن "إمدادات الطاقة في جورجيا بدأت تعود تدريجيا بعد انقطاع كبير أثر على البلاد بأكملها تقريبا مساء الخميس".

أضافت :" يواصل المختصون تحديد السبب الدقيق للانقطاع. وسيتم توفير معلومات إضافية للجمهور فور انتهاء التحقيق".

كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع حادث في محطة إنغوري الكهرومائية، التي تُزود أبخازيا بالكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء هناك أيضا.

وأكدت وزارة الطاقة في جمهورية أبخازيا صباحا أنه "تمت استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية بالكامل، بعد انقطاعها بسبب الحادث في المحطة الكهرومائية".
 
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