بعد الظلام.. التيار الكهربائي يعود تدريجيًّا

توقفت إشارات المرور وأعمدة الإنارة عن العمل في الشوارع الرئيسية في تبليسي، كما أثر الانقطاع على إمدادات المياه في المناطق. وتوقفت محطات الضخ تلقائيا، ما أدى إلى نقص في إمدادات المياه في ومدينة روستافي.ولا تزال الأسباب الدقيقة لانقطاع الكهربائي واسع النطاق مجهولة حتى الآن.وأعلنت الحكومية الجورجية صباحا أن "إمدادات الطاقة في بدأت تعود تدريجيا بعد انقطاع كبير أثر على البلاد بأكملها تقريبا مساء الخميس".أضافت :" يواصل المختصون تحديد السبب الدقيق للانقطاع. وسيتم توفير معلومات إضافية للجمهور فور انتهاء التحقيق".كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع حادث في محطة إنغوري الكهرومائية، التي تُزود أبخازيا بالكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء هناك أيضا.وأكدت في أبخازيا صباحا أنه "تمت استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية بالكامل، بعد انقطاعها بسبب الحادث في الكهرومائية".