على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!

صدر عن الخارجية الاميركية، البيان التالي:

تحمّل بابك زنجاني وشبكته الواسعة المسؤولية عن تمكين النظام من التهرب من وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الحرس الثوري، ويأتي هذا الإجراء لزيادة الضغط على النظام الإيراني في أعقاب هجماته على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وعلى جيرانه في المنطقة.



ويستهدف الإجراء الذي أُعلن عنه أربعة أفراد وتسع كيانات مرتبطة بعمليات زنجاني. ويُظهر عودته إلى الواجهة كممول مرتبط بالنظام الإيراني – رغم أنه سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام في بتهمة الاختلاس – إلى أي مدى يمكن للنخب المرتبطة بالدولة أن تذهب للحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يتيح لها تحقيق مكاسب شخصية، حتى في الوقت الذي تسيء فيه إدارة الاقتصاد الإيراني.



وتدعو الولايات المتحدة الحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء إلى عدم التعامل مع الكيانات المرتبطة بزنجاني أو بالشبكات الأوسع التي تدعم المنظومة الأمنية الإيرانية.



ويُتخذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات المالية والنفطية والبتروكيماوية في إيران بهدف الحد من الإيرادات التي يمكن أن تُستخدم في تمويل الأنشطة النووية والصاروخية والإرهابية الإيرانية.

