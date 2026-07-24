على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!

عاجل
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!

2026-07-24 | 10:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!
على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!

صدر عن الخارجية الاميركية، البيان التالي:

تحمّل الولايات المتحدة بابك زنجاني وشبكته الواسعة المسؤولية عن تمكين النظام الإيراني من التهرب من العقوبات وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الحرس الثوري، ويأتي هذا الإجراء لزيادة الضغط على النظام الإيراني في أعقاب هجماته على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وعلى جيرانه في المنطقة.

ويستهدف الإجراء الذي أُعلن عنه اليوم أربعة أفراد وتسع كيانات مرتبطة بعمليات زنجاني. ويُظهر عودته إلى الواجهة كممول مرتبط بالنظام الإيراني – رغم أنه سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام في إيران بتهمة الاختلاس – إلى أي مدى يمكن للنخب المرتبطة بالدولة الإيرانية أن تذهب للحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يتيح لها تحقيق مكاسب شخصية، حتى في الوقت الذي تسيء فيه إدارة الاقتصاد الإيراني.

وتدعو الولايات المتحدة الحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم إلى عدم التعامل مع الكيانات المرتبطة بزنجاني أو بالشبكات الأوسع التي تدعم المنظومة الأمنية الإيرانية.

ويُتخذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات المالية والنفطية والبتروكيماوية في إيران بهدف الحد من الإيرادات التي يمكن أن تُستخدم في تمويل الأنشطة النووية والصاروخية والإرهابية الإيرانية.
مقالات ذات صلة
على شبكة إيرانية.. عقوبات أميركية جديدة!

عربي و دولي

الخارجية الأميركية

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإيراني: أي إجراء يتخذ ضد مصالحنا القانونية سيقوض الأمن والمصالح الاقتصادية لباقي دول المنطقة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستتلقى ضربة قاصمة إذا هاجمتنا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
12:28
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
12:28
أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين: واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة بمضيق هرمز
12:12
ترامب ونتنياهو.. مجدداً الثلاثاء!
10:34
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات مسيرات إيرانية معادية
10:25
جواً وبحراً.. كم ستدفع عند مغادرة لبنان؟
09:19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026