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ترامب: لا أعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لكنني مستعد للاستماع
2026-07-25 | 00:16
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ترامب: لا أعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لكنني مستعد للاستماع
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وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي
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