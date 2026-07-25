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عربي و دولي

أكسيوس عن مصادر: إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع

2026-07-25 | 13:11
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أكسيوس عن مصادر: إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع
أكسيوس عن مصادر: إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع
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أكسيوس عن مصادر: إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع

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