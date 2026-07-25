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عربي و دولي

الخارجیة الإيرانية: ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر

2026-07-25 | 14:33
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الخارجیة الإيرانية: ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر
الخارجیة الإيرانية: ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر
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الخارجیة الإيرانية: ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر

عربي و دولي

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