الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب

نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها

نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها