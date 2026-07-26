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عربي و دولي

الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب

2026-07-26 | 07:49
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الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب
الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب
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الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب

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