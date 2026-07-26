الخارجية الإماراتية: الإمارات تتضامن مع سوريا وتُعزّي في ضحايا اصطدام حافلتَي ركاب

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نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
نتنياهو: سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
نتنياهو: مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة
نتنياهو: مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة
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2026-07-26 | 07:49
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