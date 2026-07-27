نتنياهو إلى ترامب: أحمل معلومات "حساسة" عن إيران!

ولفتت المصادر إلى أن نتنياهو سيبلغ معارضته للمطلب الأميركي بانسحاب من وسوريا، كما سيطلب من الإدارة الأميركية الامتناع عن بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

وقبيل مغادرته إلى ، أكد نتنياهو أن الملف سيكون على رأس جدول مباحثاته مع ترامب، إلى جانب سائر المطروحة، مشددًا على أن هدفه هو "الحفاظ على أمن إسرائيل، وتوسيع دائرة السلام"، وأن زيارته تهدف إلى "ضمان أمن وقوة ومستقبل إسرائيل".

ووصف نتنياهو لقائه المرتقب مع ترامب، وهو الثامن بينهما خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي، بأنه "مسؤولية جسيمة"، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب "العزيمة والحكمة".