مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: رصدنا انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي بلبنان يرقى بعضها لجرائم حرب

الرئيس عون امام المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان: لبنان ملتزم تنفيذ "صيغة الاطار" لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها