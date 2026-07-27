ترامب: لدينا الكثير من الذخيرة وأود الحصول على المزيد

هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان