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عربي و دولي

الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

2026-07-30 | 12:21
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الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
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الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

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الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية
12:18

الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية

صدر عن وزارة الدفاع السعودية البيان التالي:

استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30 يوليو 2026م، اجتماع رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبيـة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتها، كما كانت المشاركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

12:18

الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية

صدر عن وزارة الدفاع السعودية البيان التالي:

استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30 يوليو 2026م، اجتماع رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبيـة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتها، كما كانت المشاركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

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