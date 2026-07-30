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الجيش الإسرائيلي: دمرنا عددًا من المسارات الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان
2026-07-30 | 17:19
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الجيش الإسرائيلي: دمرنا عددًا من المسارات الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان
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