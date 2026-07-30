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عربي و دولي

بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار

2026-07-30 | 17:21
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بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار
بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار
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بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار

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