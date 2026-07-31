جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة

وقال إنه على تركيا
أن تكون حذرة جدًا، مضيفًا أنه على المدى الطويل
ستحاول إسرائيل
مهاجمتها وستستخدم كل أدواتها السياسية لإثارة المشكلات لها. كما شدد على رفضه لفكرة "حماية الأقليات"، معتبرًا أنها تذكّره بالسياسة الإسرائيلية
التي توظف الأقليات لتحقيق أهدافها. وأكد جنبلاط
حاجة لبنان
إلى تركيا كدولة صديقة تدعم استقراره وتعزز العلاقات الاقتصادية معه، منتقدًا الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، إذ رأى أنه لا ينص على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
، بل يكتفي بالحديث عن "إعادة الانتشار"، واصفًا ذلك بأنه "فخ كبير". وختم بالقول إن إسرائيل تسعى إلى استخدام الدروز
لتفكيك سوريا
ولبنان، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل نهجًا إسرائيليًا تقليديًا مستمرًا منذ عقود.