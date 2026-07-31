جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ، في مقابلة خاصة مع "Turkiye Today"، أن تنتهج سياسة دفاعية قائمة على الحذر واليقظة، محذرًا من احتمال تصاعد التوتر بين وإسرائيل،

وقال إنه على أن تكون حذرة جدًا، مضيفًا أنه على المدى ستحاول مهاجمتها وستستخدم كل أدواتها السياسية لإثارة المشكلات لها. كما شدد على رفضه لفكرة "حماية الأقليات"، معتبرًا أنها تذكّره بالسياسة التي توظف الأقليات لتحقيق أهدافها. وأكد حاجة إلى تركيا كدولة صديقة تدعم استقراره وتعزز العلاقات الاقتصادية معه، منتقدًا الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، إذ رأى أنه لا ينص على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من ، بل يكتفي بالحديث عن "إعادة الانتشار"، واصفًا ذلك بأنه "فخ كبير". وختم بالقول إن إسرائيل تسعى إلى استخدام لتفكيك ولبنان، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل نهجًا إسرائيليًا تقليديًا مستمرًا منذ عقود.