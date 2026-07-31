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عربي و دولي

جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة

2026-07-31 | 02:22
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جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة
جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في مقابلة خاصة مع "Turkiye Today"، أن تركيا تنتهج اليوم سياسة دفاعية قائمة على الحذر واليقظة، محذرًا من احتمال تصاعد التوتر بين أنقرة وإسرائيل،

وقال إنه على تركيا أن تكون حذرة جدًا، مضيفًا أنه على المدى الطويل ستحاول إسرائيل مهاجمتها وستستخدم كل أدواتها السياسية لإثارة المشكلات لها. كما شدد على رفضه لفكرة "حماية الأقليات"، معتبرًا أنها تذكّره بالسياسة الإسرائيلية التي توظف الأقليات لتحقيق أهدافها. وأكد جنبلاط حاجة لبنان إلى تركيا كدولة صديقة تدعم استقراره وتعزز العلاقات الاقتصادية معه، منتقدًا الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، إذ رأى أنه لا ينص على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بل يكتفي بالحديث عن "إعادة الانتشار"، واصفًا ذلك بأنه "فخ كبير". وختم بالقول إن إسرائيل تسعى إلى استخدام الدروز لتفكيك سوريا ولبنان، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل نهجًا إسرائيليًا تقليديًا مستمرًا منذ عقود.
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