رئيس الحكومة الإسبانية: ما وقع البارحة في سبتة هجوم ضد السيادة الوطنية وسنستخدم كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها

نيويورك بوست عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن

نيويورك بوست عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن