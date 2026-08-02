1055 كيلومترًا باسم ترامب في دولة عربية!

وأوردت وكالة المغرب للأنباء بأنه تم إطلاق اسم "الطريق السريع دونالد ج. " السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من تموز، معلنا فيها عن قرار التسمية.وقال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترامب إن "اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة".وأضاف "عرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق ". وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومترا، مما يجعله "أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا".