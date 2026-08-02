اتصال بين بن سلمان وترامب.. ودعوة سعودية للتهدئة

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ ولي العهد أكّد خلال الاتصال على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع"، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة.
كشف انخفاض منسوب نهر الدانوب في منطقة براهوفو في صربيا عن أسطول لهتلر غرق أثناء الحرب العالمية الثانية.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق، خلال الليل، على مقترح تسوية قدّمه وسطاء قطريون وأميركيون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك وفقًا لدبلوماسيين مطّلعين على تفاصيل المفاوضات.