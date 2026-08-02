اتصال بين بن سلمان وترامب.. ودعوة سعودية للتهدئة

وأوردت (واس) أنّ ولي العهد أكّد خلال الاتصال على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع"، وذلك بعد ساعات من إعلان تعليق الضربات المخطط لها على بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة.