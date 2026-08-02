أسطول "هتلر" يظهر من جديد! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق، خلال الليل، على مقترح تسوية قدّمه وسطاء قطريون وأميركيون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك وفقًا لدبلوماسيين مطّلعين على تفاصيل المفاوضات.
أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة "تغليب لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.