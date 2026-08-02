أسطول "هتلر" يظهر من جديد! (فيديو)

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة "تغليب لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.



