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لحظات رعب فجراً.. هزّة أرضية تضرب مصر

2026-08-03 | 01:16
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لحظات رعب فجراً.. هزّة أرضية تضرب مصر
لحظات رعب فجراً.. هزّة أرضية تضرب مصر

أيقظ زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر سكان مناطق عدة في مصر فجر الاثنين، بعدما سُجلت هزة أرضية على بُعد 125 كيلومتراً شرق القاهرة، ما دفع الجهات الرسمية إلى رفع مستوى الجهوزية وتفعيل خطط الطوارئ للتأكد من عدم وقوع أضرار أو إصابات.

 

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باسم نبوي، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 3:01 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن محطات الرصد التابعة للشبكة القومية للزلازل سجلت قوة الهزة عند 5.6 درجة على مقياس ريختر.

 

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومتراً، عند دائرة عرض 30.62 درجة شمالاً وخط طول 32.57 درجة شرقاً، مؤكداً أن المعهد تلقى بلاغات من مواطنين أفادوا بشعورهم بالهزة في عدد من المحافظات، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

 

وفي موازاة ذلك، أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالهزة، مؤكداً أن غرف العمليات تتابع التطورات الميدانية بصورة متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

كما دعا السكان إلى تجنب الاقتراب من الأبنية القديمة أو المتضررة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تحسباً لأي تطورات محتملة.

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