لحظات رعب فجراً.. هزّة أرضية تضرب مصر

وأوضح القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نبوي، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 3:01 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن محطات الرصد التابعة للشبكة القومية للزلازل سجلت قوة الهزة عند 5.6 درجة على .

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومتراً، عند دائرة عرض 30.62 درجة شمالاً وخط طول 32.57 درجة شرقاً، مؤكداً أن المعهد تلقى بلاغات من مواطنين أفادوا بشعورهم بالهزة في عدد من المحافظات، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وفي موازاة ذلك، أعلن المصري تفعيل خطة في المدن التي شعر سكانها بالهزة، مؤكداً أن تتابع التطورات الميدانية بصورة متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما دعا السكان إلى تجنب الاقتراب من الأبنية القديمة أو المتضررة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تحسباً لأي تطورات محتملة.