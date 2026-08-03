مشاهد مرعبة..واشنطن تشتعل (شاهد الفيديو)

رأى الصحافي حكم أمهز، في حديث إلى برنامج "الحدث" عبر "الجديد"، أن الخطر الأكبر على البشرية، وليس على إيران أو المنطقة فحسب، يكمن في مرحلة ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية، معتبراً أنه عندها لن يبقى أي قيود على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعل كل السيناريوهات ممكنة. واستبعد أمهز في المقابل اندلاع حرب مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة قبل إجراء هذه الانتخابات.