كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!

شن يسرائيل كاتس هجوماً غير مسبوق على إيال زامير وقائد آفي بالوت، متهماً إياهما بمخالفة سياسته، قبل أن يعلن عزمه تعيين قائد جديد للقيادة المركزية، في خطوة أثارت مواجهة علنية مع الاسرائيلي.





وقال كاتس إن " آفي بالوت والنيابة العسكرية قدما استئنافاً للإفراج عن ناشط يميني متطرف، في خطوة قال إنها تتعارض مع توجيهاته".



وأضاف: "تحدثت مع بشأن هذه القضية، لقد تصرفوا خلافاً لموقفي، وهذه خطوة خاطئة، وعلى القائد أن يأخذ سياستي في الاعتبار".



وخلال مقابلة تلفزيونية، أعلن كاتس عزمه تعيين اللواء دادو بار قائداً للقيادة المركزية، مؤكداً أنه يريد قيادة "تحقق نصراً حاسماً، وتضرب الأعداء وتحمي المستوطنين".



ورد الجيش على تصريحات كاتس، مؤكداً أن "اللواء آفي بالوت يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان، وأنه سيواصل قيادة المنطقة الوسطى".



وقال متحدث الجيش إن "رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زامير لا يعتزم استبدال قادة المناصب الرئيسية خلال المرحلة الحالية"، مضيفاً أن "أي تغييرات مستقبلية ستتم وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة".