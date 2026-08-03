كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!

وقال كاتس إن "اللواء
آفي بالوت والنيابة العسكرية قدما استئنافاً للإفراج عن ناشط يميني متطرف، في خطوة قال إنها تتعارض مع توجيهاته".
وأضاف: "تحدثت مع رئيس الأركان
بشأن هذه القضية، لقد تصرفوا خلافاً لموقفي، وهذه خطوة خاطئة، وعلى القائد أن يأخذ سياستي في الاعتبار".
وخلال مقابلة تلفزيونية، أعلن كاتس عزمه تعيين اللواء دادو بار قائداً للقيادة المركزية، مؤكداً أنه يريد قيادة "تحقق نصراً حاسماً، وتضرب الأعداء وتحمي المستوطنين".
ورد الجيش الإسرائيلي
على تصريحات كاتس، مؤكداً أن "اللواء آفي بالوت يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان، وأنه سيواصل قيادة المنطقة الوسطى".
وقال متحدث باسم
الجيش إن "رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زامير لا يعتزم استبدال قادة المناصب الرئيسية خلال المرحلة الحالية"، مضيفاً أن "أي تغييرات مستقبلية ستتم وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة".