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عربي و دولي

كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!

2026-08-03 | 07:28
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كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!
كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!

شن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوماً غير مسبوق على رئيس الأركان إيال زامير وقائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت، متهماً إياهما بمخالفة سياسته، قبل أن يعلن عزمه تعيين قائد جديد للقيادة المركزية، في خطوة أثارت مواجهة علنية مع قيادة الجيش الاسرائيلي.

وقال كاتس إن "اللواء آفي بالوت والنيابة العسكرية قدما استئنافاً للإفراج عن ناشط يميني متطرف، في خطوة قال إنها تتعارض مع توجيهاته".

وأضاف: "تحدثت مع رئيس الأركان بشأن هذه القضية، لقد تصرفوا خلافاً لموقفي، وهذه خطوة خاطئة، وعلى القائد أن يأخذ سياستي في الاعتبار".

وخلال مقابلة تلفزيونية، أعلن كاتس عزمه تعيين اللواء دادو بار قائداً للقيادة المركزية، مؤكداً أنه يريد قيادة "تحقق نصراً حاسماً، وتضرب الأعداء وتحمي المستوطنين".

ورد الجيش الإسرائيلي على تصريحات كاتس، مؤكداً أن "اللواء آفي بالوت يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان، وأنه سيواصل قيادة المنطقة الوسطى".

وقال متحدث باسم الجيش إن "رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زامير لا يعتزم استبدال قادة المناصب الرئيسية خلال المرحلة الحالية"، مضيفاً أن "أي تغييرات مستقبلية ستتم وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة".
 
 
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