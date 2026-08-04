"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)

كشفت صحيفة "هآرتس"، استنادا إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا، أن "الجيش يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان".



وبحسب الصحيفة فقد "احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي ، وتشهد المنطقة طفرة عمرانية النطاق، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها".



كما كشف تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى ، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص.



وأظهر تحليل صور التقطتها شركة "بلانيت لابز"، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية العبرية، تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.



وفي 18 قرية من أصل 19، تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دُمّر أكثر من 80% من مباني عشر قرى، ووصلت النسبة إلى 99% أو أكثر في قرى مروحين ومحيبيب ومارون الرأس وبليدا والعديسة.



واعتمد التحليل وصف المبنى بأنه "مدمر" إذا بلغت الأضرار التي لحقت به 30% على الأقل، مشيرا إلى ارتفاع حجم الدمار كلما اقتربت القرى من الحدود الإسرائيلية.



وخلص التحقيق إلى أن "جزءا كبيرا من التدمير وقع خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية ضد ، بينما تعود أضرار أخرى إلى مواجهات عام 2024".