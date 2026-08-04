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عربي و دولي

"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)

2026-08-04 | 07:53
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&quot;600 كلم مربع&quot;.. تحركات إسرائيلية &quot;مريبة&quot; جنوب لبنان! (هآرتس)
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)

كشفت صحيفة "هآرتس"، استنادا إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا، أن "الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان".

وبحسب الصحيفة فقد "احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة طفرة عمرانية واسعة النطاق، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها".

كما كشف تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص.

وأظهر تحليل صور التقطتها شركة "بلانيت لابز"، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.

وفي 18 قرية من أصل 19، تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دُمّر أكثر من 80% من مباني عشر قرى، ووصلت النسبة إلى 99% أو أكثر في قرى مروحين ومحيبيب ومارون الرأس وبليدا والعديسة.

واعتمد التحليل وصف المبنى بأنه "مدمر" إذا بلغت الأضرار التي لحقت به 30% على الأقل، مشيرا إلى ارتفاع حجم الدمار كلما اقتربت القرى من الحدود الإسرائيلية.

وخلص التحقيق إلى أن "جزءا كبيرا من التدمير وقع خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله، بينما تعود أضرار أخرى إلى مواجهات عام 2024".
 
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