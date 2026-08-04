عن مفاوضات روما 2.. أول بيان أميركي!

أصدر المتحدث الخارجية الأميركية، البيان التالي:



بناءً مباشرةً على الزخم الذي ولّده لقاء الرئيس الأميركي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإطلاق أولى المناطق التجريبية بنجاح في جنوب ، انطلقت في روما أحدث جولة من المحادثات التي تُيسّرها بين ولبنان، على أن تستمر حتى السادس من آب.



وتجمع هذه المناقشات فرقاً تقنية من الحكومتين بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، بما في ذلك عملية المناطق التجريبية، ونزع سلاح وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من تحت إشراف التحقق، وإعادة انتشار من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.



وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ملتزمة بالكامل بدعم الحكومتين في المضي قدمًا بهذه العملية، بما يحقق أمنًا دائمًا لكلا البلدين، ويزيل التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد بسط سلطة الدولة على كامل الجنوب.