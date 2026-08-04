عن مفاوضات روما 2.. أول بيان أميركي!

بناءً مباشرةً على الزخم الذي ولّده لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، وإطلاق أولى المناطق التجريبية بنجاح في جنوب لبنان
، انطلقت اليوم
في روما أحدث جولة من المحادثات التي تُيسّرها الولايات المتحدة
بين إسرائيل
ولبنان، على أن تستمر حتى السادس من آب.
وتجمع هذه المناقشات فرقاً تقنية من الحكومتين بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، بما في ذلك عملية المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله
وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران
تحت إشراف التحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية
من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن.
وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ملتزمة بالكامل بدعم الحكومتين في المضي قدمًا بهذه العملية، بما يحقق أمنًا دائمًا لكلا البلدين، ويزيل التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية
على كامل الجنوب.