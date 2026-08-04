أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب أشاد في اتصاله بأمير قطر بدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات

2026-08-04 | 14:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب أشاد في اتصاله بأمير قطر بدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات
الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب أشاد في اتصاله بأمير قطر بدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات
مقالات ذات صلة
الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب أشاد في اتصاله بأمير قطر بدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات

عربي و دولي

الأميري

القطري:

الرئيس

ترامب

اتصاله

بأمير

الدوحة

للمبادرات

الدولية

لاحتواء

التوترات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيزنا الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الديوان الأميري القطري: أمير قطر استعرض مع ترامب جهود تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لتعزيز التوصل لتسوية
14:14
الديوان الأميري القطري: أمير قطر يستعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأميركي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران
13:56
عن مفاوضات روما 2.. أول بيان أميركي!
13:21
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل بما يحقق أمناً دائماً لكليهما ويزيل التهديدات لإسرائيل ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب
13:04
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: المناقشات في روما تجمع فرقاً تقنية من حكومتي لبنان واسرائيل بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الاطار
13:01
روبيو: تم إحراز تقدم في محادثات نزع النووي الإيراني وإن لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا
11:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026