"نسعى إلى مفاوضات أكثر جدية مع لبنان".. مواقف جديدة للمتحدث باسم نتنياهو (أ ف ب)

صرح متحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن " تسعى إلى إجراء مفاوضات وأكثر طموحا مع برعاية أميركية، وذلك بعد شنها غارات جوية في جنوب لبنان، مضيفا أن " المشترك للبلدين هو حزب الله".

