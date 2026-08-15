"نسعى إلى مفاوضات أكثر جدية مع لبنان".. مواقف جديدة للمتحدث باسم نتنياهو (أ ف ب)

وقال المتحدث دورون سبيلمان لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية
ضد حزب الله
"ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".
وأضاف "وأعتقد أن ذلك سيحصل. نأمل أن يساهم في دفع هذه المحادثات قُدما، لأن العدو
هنا واضح، وهو حزب الله
".
وأورد سبيلمان أن "إسرائيل
لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة
بين البلدين، والذي ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان
، وانتشار الجيش اللبناني
بدءا من مناطق تجريبية".
وقال سبيلمان أيضا "نحن نؤمن بالاتفاق، ونأمل بشدة أن تتمكن القوات
المسلحة اللبنانية
من المشاركة في العملية، وسنعمل معا على إخراج حزب الله من المشهد".