"العقبة الرئيسة".. ماذا قالت واشنطن عن "حزب الله"؟

أكّد المتحدّث ، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ " يتحمّل مسؤولية الوجود على الأراضي ، واصفًا إياه بالعقبة الرئيسية التي تحول دون تعافي الاقتصاد اللبناني".