عراقجي: لا مفاوضات مع واشنطن.. وهرمز لن يُفتح إلا إذا !

أكد أن بلاده لا تعتزم العودة إلى المفاوضات مع في الوقت الراهن.



وفي تصريح نقلته وكالة "إيسنا"، أوضح أن قد تتوصل قريباً إلى نتيجة في مفاوضاتها مع سلطنة بشأن ، لافتاً إلى أن المفاوضات مع ومسألة إعادة فتح المضيق تمثلان ملفين منفصلين.



وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بتحقيق مجموعة من الشروط، يتعين على الالتزام بها، مؤكداً أن موقف بلاده من استئناف المفاوضات مع لم يُحسم بعد.