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عربي و دولي

الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

2026-08-16 | 09:18
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الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

عربي و دولي

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