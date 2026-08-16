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الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
2026-08-16 | 09:18
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الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئاسة المصرية: مبعوث ترامب لملف الشرق الأوسط جاريد كوشنر يبحث ملف غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
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